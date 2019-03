Floorball-Frauen des MFBC Grimma holen Pokalsieg in Leipzig

Sektdusche und ausgelassene Feier für die einen – kalte Dusche und hängende Köpfe für die anderen: Die Floorball-Frauen des MFBC Grimma erkämpften sich am Sonntag in der Leipziger Sporthalle Brüderstraße den deutschen Pokalsieg über den USV TU Dresden. Dagegen hatten die Männer des MFBC Leipzig tags zuvor das Halbfinale im Penalty-Schießen gegen Wernigerode verloren .

„Das ist gold, das ist gold, das ist gold“, sang der Spielerinnen-Chor in pinken Trikots nach dem Erfolg und tanzte im Kreis. Mit 7:3 triumphierte das Team von Trainer Ralf Kühne. Ein ganz so deutlicher Sieg war es allerdings nicht, denn nach dem zweiten Drittel stand es 3:3. „Das harte Halbfinal-Duell gegen Weißenfels hatten wir noch in den Knochen. Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, so die Leipzigerin Sabine Wagner. Die 29-Jährige weiter: „Vor dem zweiten Drittel hat es ,Klick’ gemacht. Wir hatten den schlimmsten Gegner ja schon hinter uns und wollten den Pokal auf gar keinen Fall noch aus der Hand geben.“