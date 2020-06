"Hat eine Gabe, die der liebe Gott ihm geschenkt hat": Wann kriegt Florent Muslija bei Hannover 96 die Kurve? 

Seine auffälligste Aktion in Aue: Muslija holte einen Freistoß raus, nachdem er mit dem Ball lange parallel zur Sechzehnerlinie gelaufen war. Es fehlte dem 21-Jährigen am richtigen Timing, ein Abspiel oder ein Schussversuch wären wohl besser gewesen. Sonst ging es über Ansätze kaum hinaus. Muslija will ja, aber anscheinend kann er zur Zeit nicht.

Komisch, denn der Flügel-Flo funktionierte schon in Hannover. Förderer André Breitenreiter warf ihn in der Bundesliga immer wieder rein, Muslija hinterließ einen guten Eindruck.

Wer geglaubt hatte, dass seine Qualität nach dem Abstieg besser zum Vorschein treten würden in der 2. Liga, sieht sich getäuscht. Muslija ist bestenfalls Ergänzungsspieler statt nah dran an der Startelf. In 20 Saisoneinsätzen traf er nur einmal, das war am dritten Spieltag in Wiesbaden. Lange her. Torvorlagen: null. Im November musste Muslija sogar mal zur Reserve in der Regionalliga.

Talent allein reicht nicht

Aber woran liegt’s, dass es nicht rund läuft? Womöglich an der Einstellung. „Der Junge arbeitet gut, investiert sehr viel, ist sehr fleißig momentan“, sagt Kocak zwar.

Aber er bestätigt auf Nachfrage auch ein Manko, das auf Muslija gemünzt scheint: „Es ist vielleicht ein bisschen das Problem der heutigen Generation und von jungen Spielern, wenn man sich zu sehr auf das Talent verlässt – und vernachlässigt, dass man weiter jeden Tag für die Qualität arbeiten muss, dass man auch die Mentalität mitbringen muss.“