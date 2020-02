Bremen in der Krise: Werder-Neuzugang Selke stärkt Kohfeldt - "Florian ist ein überragender Trainer"

Selke hatte bereits zwischen 2013 und 2015 für Werder gespielt und kennt Kohfeldt als Trainer-Assistent. Selke berichtete am Sonntag auch davon, wie der Transfer von Hertha BSC an die Weser in der vergangenen Woche zustandegekommen war. "Wir hatten zwei Tage lange sehr intensive Gespräche, und ich war so oft am Telefon wie noch nie in meinem Leben", sagte er. "Als es dann grünes Licht gab, ging alles sehr schnell."