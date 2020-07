Werder-Trainer Florian Kohfeldt zieht nach Klassenerhalt emotionales Fazit: "Sorry für diese Scheiß-Saison"

Mit zeitweise ein wenig feuchten Augen und tief erleichtert hat Florian Kohfeldt nach dem geschafften Klassenerhalt ein emotionales Fazit der zurückliegenden Monate gezogen. "Es fällt ein unglaublicher Druck ab. Was wir in einem Jahr erlebt haben, passt eigentlich in fünf Jahre", meinte der Trainer von Werder Bremen bei Amazon Prime und richtete emotionale Worte an die Klubangestellten und die Fans: "Sorry für diese Scheiß-Saison. Aber am Ende sind wir erstklassig." Kohfeldt in Richtung seiner Mannschaft: "Wir waren so häufig tot und sind immer wiedergekommen. Charakter, Mentalität - Chapeau an diese Jungs."