Neuer "Doppelpass"-Moderator Florian König: "Ich freue mich, wenn Uli Hoeneß anruft"

Florian König tritt am Sonntag erstmals als Moderator im "Doppelpass" bei Sport1 auf. Der 53-Jährige übernimmt den Sessel von Thomas Helmer , der die Fußball-Talkrunde seit 2015 geleitet hatte. Bekannt geworden ist Florian König vor allem als Moderator der Formel 1 bei RTL, wo er sich mit dem langjährigen Experten Niki Lauda mit viel Wortwitz über die Königsklasse des Rennsports austauschte. In seine erste Saison beim "Doppelpass" startet König jetzt unter anderem mit Steffen Effenberg als Experte und Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) sowie Almuth Schult (Torhüterin VfL Wolfsburg und ARD-Expertin) als Gästen. Zugeschaltet wird Nationalspieler Robin Koch. Dem Sender RTL bleibt Florian König als Moderator weiter erhalten.

"Ich halte sehr viel davon, dass Moderatoren keine Rolle spielen"

Jeder Moderator hat dem Format auf seine Weise einen eigenen Anstrich verliehen. Welchen Ansatz möchten Sie gerne wählen?

Ich halte sehr viel davon, dass Moderatoren keine Rolle spielen, ich will authentisch sein. Das war bei allen drei genannten der Fall. Am ehesten sehe ich mich in der Richtung, wie Wontorra den Doppelpass moderiert hat, wobei es natürlich einige Unterschiede gibt. Wir haben aber einen ähnlichen Lebenslauf im Fernsehen. Brückner war vielleicht noch einmal deutlicher konfrontativer und provokanter unterwegs, als ich es sein werde. Und Helmer hatte durch seine Erfahrung als ehemaliger Fußballprofi eine ganz andere Perspektive, einen anderen Zugang zu den Themen.

Was soll sich unter Ihnen denn unbedingt verändern?

Was ich spannend finde, ist die neue Generation der sportlichen Führungskräfte im deutschen Fußball. Hasan Salihamidzic ist dafür nur ein Beispiel, er ist am Sonntag auch direkt zu Gast. Mir ist es ein Anliegen, sie häufiger in unserer Runde zu haben. Ebenso gilt das für ehemalige Fußballer, die noch nicht so lange aus dem aktiven Profigeschäft raus sind. Diese Dynamik unter den Gästen zu haben, fernab des Stammpersonals, ist sehr wichtig. Dazu gehört es aus meiner Sicht auch, regelmäßig weibliche Stimmen aus dem Fußball in der Diskussion dabei zu haben.