Florian König wird ab dem 9. Januar wieder den Fußball-Talk „Doppelpass“ bei Sport1 moderieren. Der 54-Jährige war aus gesundheitlichen Gründen mehrere Monate ausgefallen und gab seine Rückkehr am Sonntag während einer Schalte in die laufende Sendung bekannt.

König hatte den "Doppelpass" erst in diesem Jahr vom langjährigen Moderator Thomas Helmer übernommen. Er ist der vierte Moderator in der 25-jährigen Geschichte der Sendung. Vor Helmer (2015 bis 2021) hatten Brückner (1995 bis 2004) und Jörg Wontorra (2004-2015) den "Doppelpass" geleitet. König begann seine Laufbahn bei der ARD. 1994 wechselte er zu RTL und wurde als Moderator vor allem bei der Formel 1 und bei EM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt. Dort war er während seiner Krankheit in den vergangenen Monaten von Laura Papendick vertreten worden.