Florian Müller statt Alexander Nübel: Stefan Kuntz plant wohl Torhüter-Wechsel bei Elfmeterschießen

"Das ist eine Option. Ich verschließe mich keiner Aktion, die Erfolg bringen könnte", sagt Kuntz gegenüber der Bild. Der 56-Jährige rechnet insgesamt mit einer "sehr, sehr schweren Aufgabe" gegen die Rumänen. Vor dem Halbfinale am Donnerstagabend (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Bologne meint Kuntz: "Man bekommt nicht so oft so ein Spiel, wo die Spieler dran wachsen und sich entwickeln können."