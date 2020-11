Florian Neuhaus sieht DFB-Elf auf gutem Weg: "...dann sind wir für jeden Gegner auf der Welt unangenehm"

Der 23-Jährige ehemalige U21-Nationalspieler war im Oktober erstmals von Bundestrainer Joachim Löw in den A-Kader berufen worden - und führte sich bei seinem Debüt gegen die Auswahl der Türkei gleich mit einem Treffer beim 3:3-Unentschieden ein. Schon da sprach er nach dem Spiel von einem "ganz besonderen Tag, wenn nicht dem größten meiner Karriere". Nun unterstrich er die enorme Bedeutung für ihn persönlich noch einmal: "Als kleiner Junge habe ich den Nationalspielern vor dem Fernseher zugejubelt. Wenn man dann plötzlich selbst da unten steht und die Hymne ertönt, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung."

Nationalspieler Florian Neuhaus sieht die DFB-Elf mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr sportlich "auf einem guten Weg". In einem Interview mit Spox erklärte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach: "Wenn jeder Einzelne seine Stärken abruft und wir eine kompakte Einheit bilden, sind wir für jeden Gegner auf der Welt unangenehm."

Vor Länderspiel in Leipzig: Weiterer Corona-Fall bei DFB-Gegner Tschechien

Seifert-Nachfolge, TV-Geld, DFB-Boss Keller: Was beim Bundesliga-Krisengipfel auf dem Spiel steht

Nachdem der Bundestrainer ihm die Einladung telefonisch überbracht hatte, kontaktierte Neuhaus umgehend seine Eltern. "Die konnten es gar nicht richtig glauben und haben vor Freude erst mal nur in den Hörer geschrien", so der Gladbacher, der in der Jugend von 1860 München ausgebildet wurde und sich noch immer sehr heimatverbunden zeigt.

Wenn er, als Fußballer kommt das ja selten vor, mal ausnahmsweise ein Wochenende frei haben sollte, freue er sich am allermeisten darauf, nach Hause ins bayrische Kaufering zu kommen, erklärte er im SPORTBUZZER-Interview. Er geht dann noch immer mit seinem Bruder und seinen besten Freunden auf den Bolzplatz. "Dafür braucht man auch nur ganz geringe Mittel, es reicht ein Ball und das war’s."

Anzeige