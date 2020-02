Florian Neuhaus hält Gladbach-Titel in Zukunft für möglich: "Ich sehe hier alle Grundlagen"

Der U21-Vize-Europameister hält es durchaus für möglich, dass Gladbach in der Zukunft ernsthaft ins Titelrennen einsteigen kann. "Ich habe nur eine Karriere und möchte Titel gewinnen. Dass das mit Borussia geht, würde ich nicht ausschließen. Ich sehe hier alle Grundlagen dafür." Zwar müsse dafür alles passen, aber aus seiner Sicht gebe es keinen Grund, dass es nicht passieren könne. Die "Elf vom Niederrhein" konnte in den 70ern fünf Meisterschaften erringen, der letzte datiert aus dem Jahr 1977. Der bis dato letzte Titel gelang der Borussia 1995 im DFB-Pokal. Neuhaus erblickte erst zwei Jahre später das Licht der Welt.

Neuhaus: "Ich habe von Anfang an das Vertrauen gespürt"

Im vergangenen November hatte der 22-Jährige seinen Vertrag in Mönchengladbach bis 2024 verlängert, weil er von Anfang an das Vertrauen gespürt habe und im Team eine gute Stimmung sei. "Der Klub hat eine große Strahlkraft, wir haben super Fans - deswegen gab es für mich auch keinen Grund zu überlegen", so Neuhaus, der bei Gladbach aktuell sozusagen der Mann der Stunde ist. Nach einer für ihn schwierigen Hinrunde zeigte er sich zuletzt in Bestform. Sein Traumtor gegen Mainz 05 (3:1) und sein starker Auftritt im rheinischen Derby gegen Fortuna Düsseldorf (4:1) sind den Fans noch in bester Erinnerung.