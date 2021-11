"Mehr Rückendeckung des Vereins gewünscht": Gladbach-Profi Neuhaus schießt gegen Klub - Hütter reagiert

Vom Stammspieler zum Bankdrücker: Seit dem 6. Bundesliga-Spieltag (1:0 gegen Borussia Dortmund) ist Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach unter Trainer Adi Hütter nicht mehr gesetzt. Stand der deutsche Nationalspieler zuvor seit Saisonbeginn in jeder Partie in der Startelf, absolvierte er den kompletten Oktober kein Spiel mehr von Beginn an. Nach dem 1:1 gegen Mainz 05 am Freitagabend entlud sich bei Neuhaus der Frust über seine aktuelle Situation. Der Mittelfeldspieler kritisierte im Interview mit DAZN nach Schlusspfiff auch den Verein.

Neuhaus' Wut ist verständlich, wenn man sich seine Bilanz in Gladbach anschaut. Unter Hütter-Vorgänger Marco Rose gehörte er in den vergangenen beiden Jahren noch zur Achse im Mittelfeld, nun sind andere Spieler an ihm vorbeigezogen. Neuhaus ergänzte, seine Situation bei der Fohlenelf zu akzeptieren und für einen erneuten Stammplatz kämpfen zu wollen. "Ich will einfach weiter Gas geben im Training. Ich bin im engen Austausch mit dem Trainer. Er attestiert mir gute Trainingsleistungen. Ich will mit guten Leistungen wieder zurück in die Mannschaft", so der DFB-Profi.