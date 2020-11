Michael Ballack schwärmt von DFB-Youngster Florian Neuhaus: "Der Junge brennt"

Florian Neuhaus sorgte für einen Knalleffekt. Als das Spiel der deutschen Nationalmannschaft beim 1:0-Testspielerfolg gegen Tschechien zunehmend vor sich hinplätscherte und der Gegner fast die Oberhand zu gewinnen schien, weckte der 23-Jährige in seinem erst zweiten Länderspiel die Mannschaft förmlich auf. Mit Tempo rauschte er heran, nahm einen Abpraller aus der tschechischen Abwehr direkt und knallte den Ball mit voller Wucht an den linken Pfosten (77.). Kein Tor. Aber ein Zeichen. Neuhaus traut sich was und kann sich in der Verfassung vom Mittwochabend schnell im DFB-Team festspielen. Anzeige

"Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte der frühere DFB-Kapitän Maichael Ballack in seiner neuen Funktion als RTL-Experte: "Der Junge brennt und will seine Chance nutzen. Das ist ihm auch gelungen." Tatsächlich fiel der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach nicht nur durch seinen Gewaltschuss in der Schlussphase auf. Er lief, er lenkte und zeigte Torgefährlichkeit. So leitete Neuhaus auch den Siegtreffer von Luca Waldschmidt ein. Jiri Pavlenka im Tor der Tschechen konnte den Versuch des Youngster aus rund 20 Metern nur abklatschen - in der Folge kam der Ball über Philipp Max zum Torschützen.

Neuhaus selbst sagte nach der Partie bei RTL: "Wichtig war der Sieg. Und wir haben zu null gespielt. Leider haben wir es verpasst, das 2:0 zu machen. Dadurch haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Aber am Ende steht der Sieg. Darauf können wir aufbauen." Und auch bei Nachfragen zum Druck auf die deutsche Defensive in der Schlussphase klang der 17-malige U21-Nationalspieler nicht wie einer, der im Kreis des A-Teams noch neu ist: "Wir hatten nur ein gemeinsames Training und haben so noch nie zusammengespielt. Am Ende haben wir es fleißig wegverteidigt."

Löw über Neuhaus: "Ich war von seiner Leistung angetan"