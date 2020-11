Neuhaus auf dem Weg zur festen Größe im DFB-Team - Löw: "Ihm gehört die Zukunft"

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach hat sich schon nach zwei Länderspielen im Kader der deutschen Nationalmannschaft etabliert. "Florian Neuhaus hat uns Trainer überzeugt. Ihm gehört die Zukunft", sagte der Bundestrainer am Freitag in Leipzig über den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler, der nach seinem Debüt im Oktober gegen die Türkei (3:3) am vergangenen Mittwoch beim 1:0 im Testspiel gegen Tschechien in Leipzig der beste Spieler auf dem Platz war.

