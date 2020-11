Gladbach-Boss Eberl genervt von Neuhaus-Gerüchten: "Frage mich manchmal: Was wollen wir?"

Die Leistung von Florian Neuhaus war eines der wenigen Highlights des ansonsten recht mühseligen deutschen Testspiels gegen Tschechien am Mittwoch. Das DFB-Team gewann zwar mit 1:0, lieferte allerdings insgesamt eine triste Leistung. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach lieferte eine zielstrebige Leistung ab, seine Chancen auf einen Sprung in den EM-Kader dürften gestiegen sein. Löw lobte den 23-Jährigen, zeigte sich wörtlich "angetan", auch Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack war begeistert. Anzeige

Längst gilt der seit Monaten starke Gladbacher als ein Kandidat für den FC Bayern - besonders, weil er im Südwesten Bayerns in Landsberg am Lech unweit von München geboren wurde. "Ich will mich da nicht festlegen. Der FC Bayern ist ein großer Verein", sagte Neuhaus kürzlich gegenüber Spox, als er auf das vermeintliche Interesse des Rekordmeisters angesprochen wurde: "Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen."

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl äußerte sich bei Sport1 zu den Gerüchten um das frühere 1860-Talent, das er vor drei Jahren ablösefrei aus München geholt hatte. Sonderlich viel Lust auf dieses Thema hat der Sportchef nicht. "Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren mit und immer werden Spieler von uns mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht – so wie unser Trainer im Übrigen auch", sagte er. "Das ist schon manchmal mühsam. Ich frage mich manchmal: Was wollen wir? Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben."

Eberl gibt nichts auf Neuhaus-Gerüchte: "Geht mir immer viel zu schnell"

Dieser Verein - das ist natürlich der FC Bayern, der seit acht Jahren ununterbrochen Deutscher Meister wurde. Eberl wünscht sich mehr Topspieler auch bei anderen Vereinen - und offenkundig auch mehr Respekt. "Warum nicht einfach mal sagen: 'Hey, geil! In Gladbach entwickelt sich was.' Wieso soll ein Florian Neuhaus nicht bei uns bleiben?! Der Reflex ist mittlerweile ja immer: 'Gutes Spiel, gute Entwicklung, wo geht er hin?' Das geht mir immer viel zu schnell", grollte der 47-Jährige. Große Sorgen um Neuhaus muss er sich eigentlich nicht machen, der Neu-Nationalspieler steht noch bis 2024 bei der Borussia unter Vertrag.