Gladbach-Profi Florian Neuhaus über Transfer-Gerüchte: "Was im Sommer passiert, kann ich nicht sagen"

Nationalspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach lässt seine Zukunft weiter offen. "Für mich ist das jetzt wirklich kein so großes Thema", sagt der 23-Jährige in einem Kicker-Interview (Montagsausgabe): "Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag, und wir als Klub verfolgen noch sehr große Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen. Ich bin, was die Zukunft betrifft, auch ganz entspannt. Die Borussia ist ein Verein, bei dem ich mich hervorragend entwickeln konnte und alles vorfinde. Ich weiß, was ich an Borussia habe." Anzeige

Neuhaus ist noch bis 2024 an seinen derzeitigen Klub gebunden, verfügt dem Vernehmen nach allerdings über eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier. Dem Vernehmen nach liegt diese bei rund 40 Millionen Euro. Folglich war der Senkrechtstarter der vergangenen Monate zuletzt immer wieder mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht worden. Als Interessenten wurden dabei der FC Bayern, Real Madrid und Borussia Dortmund genannt. Der BVB scheint aufgrund der jüngsten Entwicklungen allerdings aus dem Rennen. Gladbach-Trainer Marco Rose betonte nach seinem unter der Woche für den kommenden Sommer angekündigten Wechsel nach Dortmund, dass er keinen seiner aktuellen Spieler zu seinem neuen Verein mitnehmen werde.