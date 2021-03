"Ich bin zu lange dabei": Neuhaus über Alonso-Gerüchte, Rose-Aus und seine Zukunft in Gladbach

Neuhaus über Gladbach-Krise: "Es war nicht leicht"

Der einstige Champions-League-Aspirant hatte bis zum jüngsten 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Schalke alle Spiele seit der Bekanntgabe von Roses bevorstehendem Wechsel im Sommer verloren und war in der Tabelle ins Mittelfeld abgerutscht. "Es war nicht leicht, wenn man so viele Spiele verliert. Von daher war es jetzt wichtig, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Wir haben noch viel vor dieses Jahr", sagte Neuhaus.

Der Borussia-Star sieht im Hinblick auf die Abschiede von Bundestrainer Joachim Löw und Rose größere Unterschiede: "In Gladbach war die Situation etwas anders, weil es kein so großes Geheimnis mehr war. Wir haben natürlich in der Kabine darüber gesprochen, wenn auch nicht wertend, aber wir sind Profis und müssen unsere Leistung bringen. Auch beim DFB hat der Trainer zeitig bekannt gegeben, wie es aussieht. Für uns heißt es unabhängig davon, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen."

Transfergedanken? "Sehe meine Zukunft nicht so offen"

Der 24 Jahre alte Neuhaus wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem möglichen Sommer-Transfer in Verbindung gebracht, als mögliche Abnehmer gelten der FC Bayern und Borussia Dortmund. Auch in dieser Frage gibt sich Neuhaus, der im vergangenen Jahr sein Debüt im DFB-Team feierte und bisher drei Mal zum Einsatz kam (ein Tor). entspannt. "Ich glaube schon, dass man bei der Nationalmannschaft noch mal besonders im Fokus steht. Ich lese, dass viel spekuliert wird, aber beteilige mich nicht. Ich sehe meine Zukunft nicht so offen wie vielleicht viele denken", sagte der Ex-1860-Spieler, der sich in den kommenden Spielen für den EM-Kader empfehlen will.