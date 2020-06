Fehlschütze Florian Niederlechner vom FC Augsburg mit kurioser Elfmeter-Beichte: "Scheiß Geisterspiele!"

Nach seinem vergebenen Elfmeter gegen den 1. FC Köln hat Torjäger Florian Niederlechner ebenso offene wie kuriose Einblicke in die Abläufe vor seinem Fehlschuss gegeben."Ich habe den größten Fehler gemacht, den ein Schütze machen kann", sagte der 29-Jährige vom FC Augsburg nach dem 1:1 am Sonntagabend bei Sky: "Ich habe mich beeinflussen lassen." So habe der Kölner Toni Leistner unmittelbar vor Ausführung des Strafstoßes in seine Richtung gerufen: "Wir wissen, wohin Du schießt."