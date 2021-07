Nach verpasster 800-Meter-Medaille: Wellbrock will "über die 1500 Meter alles reinwerfen"

Nach der letzten Wende hatte Florian Wellbrock noch vorn gelegen, am Ende fehlte nur eine Winzigkeit von 35 Hundertstelsekunden zu Bronze. Deutschlands Schwimmstar schlug über 800 Meter Freistil als Vierter an. Gold holte sich US-Boy Robert Finke. Der 21-Jährige legte einen beeindruckenden Schlussspurt hin. Silber gewann Gregorio Paltrinieri aus Italien, Bronze der Ukrainer Michailo Romantschuk. Am Sonntag über die 1500 Meter und in der kommenden Woche im 10 Kilometer Freiwasserschwimmen geht Weltmeister Wellbrock als Favorit an den Start - am Freitag arbeitete er im Gespräch aber zunächst die verpasste Medaille über 800 Meter auf.

