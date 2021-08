Nach Olympia-Bronze im Becken: Wie Florian Wellbrock sich auf die Freiwasser-Wettbewerbe vorbereitet

Viele Gegner für Freiwasser-Team im Odaiba Marine Park

In Tokio hat das deutsche Freiwasserteam aber noch ganz andere Gegner. Hohe Wassertemperaturen, starke Sonneneinstrahlung und die Sorge vor dreckigem Wasser. Am Montag hatten sich Wellbrock, Muffels, Leonie Beck und Finnia Wunram, die bereits vergangene Nacht ihren Start hatten, noch einmal einen Eindruck von der Wettkampfstätte im Odaiba Marine Park verschafft. „Das Wasser auf der Strecke ist sehr trüb. Man hat vielleicht eine Sichtweite von etwa 30 Zentimetern“, resümierte Wellbrock nach dem ersten Test. „Die Temperatur lag heute bei 28,3 Grad. Die Bedingungen sind also hart, aber insgesamt war es besser als erwartet. Es ist abzuwarten, wie warm es sich dann tatsächlich anfühlt, wenn man sich zwei Stunden bei Maximalbelastung in der Sonne und dem warmen Wasser bewegt.“