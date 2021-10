Familie bis erstes Lieblingstrikot: Warum Leverkusen-Star Florian Wirtz die geborene Nummer zehn ist

Für Florian Wirtz ist die kurze Reise mit Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) beim 1. FC Köln wie nach Hause kommen. Die Umgebung auf der anderen Rheinseite kennt der 18-Jährige deutlich länger als seine nur wenige Minuten entfernte neue sportliche Heimat. In Brauweiler machte der Nationalspieler die ersten Schritte mit dem Ball. "Florian spielt Fußball seit er laufen kann", sagt sein Vater Hans-Joachim Wirtz im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Anzeige

Er trainierte seinen Sohn bei Grün-Weiß Brauweiler bis 2010. Dann angelte sich der 1. FC Köln den damals Siebenjährigen. Beim ersten Training streifte der kleine Florian sein Lieblingstrikot über. "Ein hellblaues", verrät Papa Hans-Joachim: "Es war ein Trikot einer Nationalmannschaft." Argentinien. Mit der Nummer zehn, von Superstar Lionel Messi. "Florian hat sich das Trikot damals von seinem Taschengeld auf dem Flohmarkt gekauft. Er hat es Tag und Nacht getragen", erinnert sich Wirtz.

Der Nationalspieler hätte schon damals direkt zu Bayer wechseln können, auch Borussia Mönchengladbach zeigte Interesse. Doch Wirtz ging zum FC in die Nachbarschaft, fuhr mit dem Rad zum Training, statt wie viele Mitspieler aufs Sportinternat zu gehen. Sein größter Erfolg mit den Geißböcken: U17-Meister 2019. Wirtz führte das Team eine Saison später als Kapitän an, erzielte in zehn Spielen neun Treffer. Dann kam das nächste Angebot von Bayer – verbunden mit einigem Wirbel.

Im Januar 2020 verpflichtete die Werkself den damals 16-Jährigen schließlich. Eigentlich ein Tabu. Zwischen Köln, Leverkusen und Gladbach gab es nämlich damals die Abmachung, dass keine Jugendspieler unter diesen drei Klubs transferiert werden sollen. Bayer umging diese Regel geschickt, plante Wirtz für die Bundesliga ein und stattete ihn mit einem Profivertrag aus. Mitte Mai 2020 folgte das Debüt unter dem damaligen Trainer Peter Bosz als zweitjüngster Bundesliga-Spieler der Geschichte.

"Das konnten wir leider nur am Fernseher verfolgen", erinnert sich der Papa. Aufgrund der Corona-Pandemie waren keine Zuschauer zugelassen. Inzwischen ist die Familie wieder regelmäßig im Stadion. "Wir sind in der Zeit beim 1. FC Köln zu fast allen Spielen und Turnieren mitgefahren. Wir sehen uns deshalb auch jetzt nicht primär als seine Berater, sondern nach wie vor als Florians Begleiter", betont Wirtz. Seine Tochter Juliane (20) steht inzwischen auch bei Bayer unter Vertrag. In der Jugend kickten beide noch zusammen. Und legten in ihrer Karriere auch einen ähnlichen Weg hin. Erst Brauweiler, dann Köln, jetzt Leverkusen.

"Florian ist die geborene Nummer Zehn", sagt Wirtz, spielt damit aber nicht auf die Position des 18-Jährigen an. Der Nationalspieler wuchs unter neun Geschwistern auf, ist der Jüngste. "Fünf Jungs und fünf Mädchen", erklärt der Vater. Florian ist inzwischen eines der Top-Talente Europas – und entsprechend präsent in den Gazetten. "Ich hoffe, er liest nicht so viel. Ich habe erst in der vergangenen Woche noch etwas gelesen – da musste ich erst mal laut lachen. Es ist schon interessant, was manche Menschen so verkünden", sagt Papa Wirtz in Anspielung auf die täglichen Transfer-Gerüchte um seinen Filius.