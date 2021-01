Bayer Leverkusen feiert "tragende Figur" Florian Wirtz - Energieleistung gegen BVB für Bosz ein Rätsel

Florian Witz schwieg. Wie fast immer seit sein Stern aufging. Bayer Leverkusen hält sein Super-Talent weitgehend aus dem Fokus der Öffentlichkeit heraus - oder versucht es zumindest. Denn: Wirtz macht es dem Klub mit seinen immer wieder bärenstarken Leistungen nicht einfach . Beim 2:1 am Dienstagabend im Verfolgerduell gegen Borussia Dortmund schoss der 17-Jährige in der Schlussphase das Siegtor. Folge: Es wurde mal wieder über den Teenager geredet. Viel und lobend.

Darauf angesprochen, dass Wirtz vor seinem Treffer ein wenig die Puste auszugehen schien, meinte Bayer-Trainer Peter Bosz am Sky-Mikrofon: "Ich weiß nicht wie, aber auf einmal hat er die zweite Luft bekommen." Im entscheidenden Moment war der U21-Nationalspieler also wieder da und sorgte dafür, dass sein Team im die wichtigen drei Zähler einsackte. Insgesamt acht Scorerpunkte (drei Treffer, fünf Vorlagen) hat Wirtz in dieser Bundesliga-Saison nun schon auf dem Konto - und das, obwohl ihm Bosz in den zwei vorherigen Partien gegen Werder Bremen und Bei Union Berlin eine Pause verordnet hatte und er auch am vierten Spieltag in Mainz fehlte.