Völler mit Klartext zu Bayer-Trainer Bosz, einem Transfer von Wirtz und etwaigen Not-Verkäufen

Auch ohne die weiterhin erhoffte Qualifikation für einen der europäischen Wettbewerbe kann Bayer Leverkusen seinen Kader auch für die kommende Saison zusammenhalten. "Wir haben sehr gut und sehr seriös gewirtschaftet in dieser schwierigen Zeit. Von der Summe, die wir von Chelsea für Kai Havertz bekommen haben, haben wir nur einen Teil investiert. So können wir auch mal ein problematisches Jahr überstehen", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler der Bild am Sonntag: "Natürlich kann es immer mal passieren, dass wir im Sommer einen Top-Mann verkaufen müssen. Aber dann werden wir selbst entscheiden, wer das sein wird." Anzeige

Einen Profi wird der Klub nach Angaben des Managers aber in keinem Fall abgeben: Top-Talent Florian Wirtz. "Florian wird bleiben. Da lassen wir auch nicht mit uns reden", betonte Völler mit Blick auf den bis 2023 an Leverkusen gebundenen 17-Jährigen, der in dieser Saison seinen Durchbruch erlebte und sogar ein Kandidat für einen Platz im deutschen Kader für die für den Sommer geplante Europameisterschaft werden könnte.

Völler stärkt Bosz den Rücken: "Er ist unser Plan B!"