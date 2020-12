Fix: Youngster Florian Wirtz verlängert bei Bayer Leverkusen langfristig - "Hat Erwartungen weit übertroffen"

Großes Geschenk kurz vor Weihnachten: Florian Wirtz hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen langfristig verlängert. Das 17 Jahre alte Mega-Talent der Werkself steht seit Frühjahr im Profikader. Nun wurde sein Arbeitspapier bis Sommer 2023 ausgeweitet, wie Bayer 04 am Mittwoch bekanntgab. "Florian hat unsere ohnehin großen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen" , erklärt Leverkusen-Sportgeschäftsführer Rudi Völler in einer Vereinsmitteilung.

Mit seinem Treffer gegen den FC Bayern wurde er kurzfristig zum jüngsten Torschützen der Bundesliga - mit 17 Jahren und 34 Tagen. Mittlerweile hat ihn Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund überholt. Völler ist voll des Lobes für Wirtz: "Wie selbstbewusst er in der Bundesliga und auf internationalem Parkett in der Europa League aufgetreten ist, war beeindruckend. Wenn er so weiterarbeitet und seine Entwicklung in dieser Form vorantreibt, wird Florian mit Sicherheit eine tolle Karriere machen."