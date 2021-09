Flick sieht bärenstarken Wirtz gegen Stuttgart - Bayer-Kollege Tah schwärmt: "Was mich fasziniert..."

Bundestrainer Hansi Flick dürfte gefallen haben, was er von der Tribüne der Mercedes-Benz-Arena aus sah. Florian Wirtz ackerte, rannte, legte Patrik Schick einen Treffer auf und zeigte selbst Vollstrecker-Qualitäten. Der 18-Jährige bewies beim 3:1 (2:1) beim VfB Stuttgart einmal mehr, dass er der Dreh- und Angelpunkt bei Bayer Leverkusen ist - und mittelfristig das Zeug dazu hat, diese Rolle auch in der Nationalmannschaft zu übernehmen. War Wirtz in der vergangenen Saison noch ein Top-Talent, ist er in dieser Spielzeit schon jetzt einen großen Schritt weiter. In fünf Pflichtspieleinsätzen stehen für den Teenager bereits acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists) zu Buche. Anzeige

"Mich hat fasziniert, wie er vorne für die Mannschaft gearbeitet hat - ganz unabhängig vom Tor oder der Vorlage", schwärmte Teamkollege Jonathan Tah nach dem Arbeitssieg, bei dem Bayer nach einer Roten Karte für Robert Andrich eine Stunde in Unterzahl agieren musste, am DAZN-Mikrofon: "Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt und so weitermacht. Das brauchen wir." Flick dürfte ganz ähnlich denken.