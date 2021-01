Mega-Talent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen will "besser als Havertz" werden und verrät seinen Traumverein

Kurz vor Weihnachten verlängerte Top-Talent Florian Wirtz seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen bis 2023 - doch mit Blick auf den weiteren Verlauf seiner Laufbahn träumt der 17-Jährige von einem Transfer zu einem Weltverein. "Als kleiner Junge wollte ich immer für Barcelona spielen. Daran hat sich nichts geändert, aber bis dahin habe ich ja noch etwas Zeit", sagte der U21-Nationalspieler der Sport Bild und verdeutlichte, dass er sich auch unabhängig von etwaigen künftigen Arbeitgebern hohe Karriereziele setzt. So hält der Mittelfeldspieler selbst eine Teilnahme an der EM im kommenden Sommer nicht für unmöglich.

"Ich bin nicht sicher, ob ich diesen Traum schon zulassen kann. Aber die vergangenen Monate haben mir gezeigt, dass man viele Dinge nicht planen kann. Manchmal gibt es Momente, in denen ich mich einfach mal hinsetzen muss, um zu realisieren, was alles mit mir passiert ist", sagte Wirtz, der mit Bundestrainer Joachim Löw noch keinen Kontakt hatte: "Mein derzeitiger Ansprechpartner beim DFB ist Stefan Kuntz (U21-Trainer, Anm. d. Red.). Für mich geht es jetzt vor allem darum, mit Bayer 04 möglichst viele Spiele zu gewinnen."

Sollte es mit einer EM-Nominierung tatsächlich klappen, würde Wirtz beim DFB-Team wohl auf einen Spieler treffen, den er schon aus Leverkusen bestens kennt: Kai Havertz, der im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte. Wirtz sieht in seinem ehemaligen Bayer-Kollegen ein Vorbild, doch angesprochen auf Vergleiche mit dem heutigen Premier-League-Profi brennt der Teenager auch hier vor Ehrgeiz: "Im Training habe ich mir bei ihm abgeschaut, wie er vor dem Tor agiert und wie er zwischen den Räumen spielt. Es ist ein Ansporn für mich, noch besser zu werden als Kai. Ich will immer der Beste sein und hasse es zu verlieren. Das war schon immer so"