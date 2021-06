"Unbeschreibliches Gefühl": So denkt U21-Matchwinner Wirtz über den Final-Einzug und seinen Tor-Rekord

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich am Donnerstag mit einem 2:1-Sieg über die Niederlande das Final-Ticket für die EM gesichert . Im Endspiel am Sonntag im slowenischen Ljubljana (21 Uhr/ProSieben) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz auf Portugal. Dass die DFB-Auswahl dieses Finale bestreiten darf, hat sie zu einem großen Anteil Florian Wirtz zu verdanken. Der Profi von Bayer Leverkusen steuerte zwei frühe Treffer zu dem Halbfinal-Erfolg über Holland bei und sprach danach im TV von einem "unbeschreiblichen Gefühl".

Der 18-Jährige sorgte mit dem schnellsten Tor der U21-EM-Geschichte nach nur 30 Sekunden für einen perfekten Start der deutschen Mannschaft im Fußball-Klassiker, machte nur wenige Minuten später sogar seinen Doppelpack perfekt (8.) - und legte damit den Grundstein für den umjubelten Einzug ins Finale . "Es ist so schön, dass ich den Jungs und auch dem Team drumherum das hier schenken konnte. Heute hatte ich auch ein bisschen das Glück auf meiner Seite, und das habe ich ausgenutzt", so Wirtz.

Wirtz bleibt bescheiden: "Der Rekord interessiert mich nicht so"

Den historischen Wert seines Treffers kurz nach dem Anpfiff möchte der Leverkusener hingegen nicht überbewerten. "Der Rekord interessiert mich nicht so", erklärte Wirtz - nicht ohne hinzuzufügen, dass es einfach schön sei, "in so einem Spiel für mein Land zu treffen".