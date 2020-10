Sorgen bei Bayer Leverkusen: Top-Talent Florian Wirtz verletzt sich bei Spiel der deutschen U21

Nächste Hiobsbotschaft für Bayer Leverkusen: Nachdem sich Zugang Santiago Arias einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte, wird auch Youngster Florian Wirtz verletzt aus der Länderspiel-Pause zurückkehren. Der 17-Jährige musste am Dienstag in Fürth gegen Bosnien-Herzegowina schon nach 26 Minuten durch den Mainzer Jonathan Burkardt ersetzt werden. Wie schwer sich Wirtz verletzt hat, blieb zunächst unklar. Bayer muss am Samstag in der Bundesliga bei Mainz 05 ran.

Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold hatte am Freitag beim 5:0 in Moldau sein Debüt in der höchsten deutschen Nachwuchs-Auswahl gefeiert und ist seitdem Deutschlands bisher jüngster U21-Nationalspieler. Das Top-Talent löste den heutigen PSG-Profis Julian Draxler ab.