Genesungswünsche von Müller, Baumgart "geschockt": Weitere Untersuchungen bei Bayer-Star Wirtz

Die ersten Genesungswünsche kamen noch während des Spiels. "Gute Besserung, Flo! Hoffentlich geht es glimpflich aus" , twitterte Bayern-Star Thomas Müller in Richtung seines Nationalmannschafts-Kollegen Florian Wirtz, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg ins Krankenhaus befand. In der 24. Minute des Rheinderbys gegen den 1. FC Köln (0:1) war das Super-Talent von Bayer Leverkusen nach einem Zweikampf mit Luca Kilian zu Boden gegangen. Zuvor hatte Wirtz nach einem Schubser das Gleichgewicht verloren, war unglücklich aufgekommen und hatte sich das Knie verdreht. Der 18-Jährige gestikulierte mit schmerverzerrtem Gesicht in Richtung Bank, die herbeigeeilten Ärzte und Betreuer begannen mit einer minutenlangen Behandlung. Schließlich wurde Wirtz vom Feld getragen.

MRT: Florian Wirtz im Krankenhaus

Neben den Planungen der Leverkusenern würde ein langer Ausfall von Wirtz, der sich nun einem MRT unterzieht, wohl auch die Überlegungen von Hansi Flick durcheinanderbringen. Der Bundestrainer nominiert am kommenden Freitag sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Israel und in den Niederlanden. Der Bayer-Youngster steht bei Flick hoch im Kurs. In dieser Saison brachte es Wirtz in der Bundesliga auf 17 Scorer-Punkte.