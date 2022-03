Sorgen um Nationalspieler: Leverkusen-Star Florian Wirtz verletzt vom Platz getragen

Große Sorgen um Nationalspieler Florian Wirtz : Der 18 Jahre alte Spielmacher von Bayer Leverkusen musste am Sonntag in der BayArena vom Platz getragen werden. Beim Rheinderby gegen den 1. FC Köln verletzte sich Wirtz offenbar schwerer.

Was war passiert? Bei einem Zweikampf mit Kölns Luca Kilian wurde Wirtz in der 24. Minute vor dem FC-Strafraum gestoßen. Dabei kam er offenbar unglücklich auf und verdrehte sich das linke Knie. Der Youngster blieb am Boden und hielt sich direkt mit schmerzverzerrtem Gesicht das Bein. Ärzte und Betreuer eilten herbei. Es gab eine mehrminütige Behandlungspause bis Wirtz vom Platz getragen wurde. Von den Rängen gab es aufmunternden Beifall für den viermaligen Nationalspieler. Auch Bundestrainer Hansi Flick dürfte die Szene mit Sorgen verfolgt haben. Am 18. März gibt er sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Israel (26. März) und drei Tage später in den Niederlanden bekannt.