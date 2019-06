Sorgen um Schweizer Fußballerin: Ex-Spielerin von Martina Voss-Tecklenburg vermisst

Bei dieser Nachricht rückt das sportlichen Geschehen bei der Frauen-WM, die derzeit in Frankreich stattfindet, völlig in den Hintergrund. Nach Informationen der Corriere del Ticino wird die Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili vermisst. Die 24-jährige Fußballerin hatte sich am Samstagnachmittag mit einer Teamkollegin von Young Boys Bern am Comer See ein Gummiboot gemietet. Um sich abzukühlen, sei die Spielerin in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.