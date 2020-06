Floyd-Proteste in Bundesliga: DFB-Sportrichter rechnet nicht mit Strafen - "Wird mit Augenmaß behandelt"

Die Fußballprofis, die am Wochenende in der Bundesliga öffentlich gegen Rassismus protestierten, haben offenbar nicht mit strengen Strafen zu rechnen. "Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass der Kontrollausschuss das Thema mit Besonnenheit und Augenmaß behandeln wird“, sagte Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bisher gab es in solchen Fällen in Deutschland auch keine Sperren oder hohe Geldstrafen. "In der Vergangenheit war es üblicherweise so, dass die betroffenen Spieler vom Kontrollausschuss ermahnt wurden“, sagte der 69 Jahre alte Lorenz. Die Fälle könnten theoretisch vor dem DFB-Sportgericht landen, zunächst einmal befasst sich aber der Kontrollausschuss unter dem Vorsitz von Anton Nachreiner damit.