Fluch gebrochen! Icefighters Leipzig siegen mit 7:4 in Halle

Halle. In einer abwechslungsreichen Begegnung konnten die Exa Icefighters Leipzig den ersten Derbysieg nach über vier Jahren in Sachsen-Anhalt feiern und den lang andauerden Fluch beim 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) Auswärtssieg beenden. Der Start ins 45. Mitteldeutsche Derby zwischen den Saale Bulls Halle und den Messestädtern wird beide Teams zunächst an den Freitag erinnert haben. Es war eine Dublette der Ereignisse. Während die Icefighters mit den ersten beiden Aktionen eine scheinbar beruhigende Führung erzielten, blickten die Saale Bulls kurzzeitig konsterniert rein. Bereits nach 69 Sekunden legte Hubert Berger blind die Scheibe dem anlaufenden Michal Velecky in den Rücken und der musste nur noch ins leere Tor einschieben.

JETZT Durchklicken: Die Bilder des 7:4-Auswärtserfolges der Leipziger! Nach zuletzt zehn Niederlagen in der Saalestadt gelang den Icefighters mit dem 7:4-Erfolg endlich wieder ein Sieg. ©

Anzeige

Nur zehn Sekunden später zeigte sich wieder: Solche Geschichten schreibt nur der Sport. Alexander Zille hämmerte den Puck in die Maschen. Sein erster Treffer im Dress der Sachsen und das ausgerechnet beim jahrelangen Arbeitgeber. Dieser zog in Person von Ryan Foster prompt die Auszeit. Doch statt Oberwasser zu haben, zogen sich die Leipziger zurück, spielten schlechte Pässe, kamen kaum gefährlich vor das Tor. Die Saale Bulls spielten zwischenzeitlich Katz und Maus im Angriffsdrittel. Nach zwölf Minuten hatte Head Coach Sven Gerike genug davon und nahm seine Auszeit. Dennoch fiel der verdiente Anschlusstreffer kurz darauf, weil Sergej Stas mit einem Abwehrmann und Patrick Glatzel gleich zwei Eiskämpfer vernaschte.

Die 2:1-Pausenführung der Sachsen war alles, nur kein gerechter Spielstand bis dato. In dieser Pause fand Gerike die richtigen Worte. Halle machte die ersten groben Fehler. Daraus resultierte ein Penalty. Der Kapitän Florian Eichelkraut ließ Sebastian Albrecht alt aussehen. Der Zwei-Tore-Vorsprung war zurück und das Betteln um Gegentore ebenso. Unerklärlich luden die Icefighters mit ihrer Passivität den Gegner ein. Wunderlich und Mosienko glichen verdient zum 3:3 aus, ehe plötzlich die Leipziger Mannschaft am Spiel wieder teilnehmen wollte und durch Gianluca Balla erneut in Front gehen konnte.

Danach die spielentscheidende Szene: Moritz Israel nutzte nach einem Foul an Michal Velecky die kurzen Zündschnuren der Hallenser aus. Er sowie die beiden Bulls-Akteure Suchomer und Schmitz wurden zum Duschen geschickt. Bei doppelter Überzahl legte Damian Schneider noch das 5:3 drauf. Der Weg für die ersten drei Punkte von Cheftrainer Sven Gerike in Halle nach zuvor zehn erfolglosen Versuchen war geebnet. Die letzten zwanzig Minuten waren eine einzige Derbyparty für die Leipziger Fans und Akteure – Damian Schneider und Antti Paavilainen machten mit ihren Toren zum 7:4-Erfolg das zweite Bulls-Debakel am Wochenende perfekt.