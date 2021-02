Nach Flug-Chaos auf dem Weg zur Klub-WM: Das sagen Bayern-Trainer Hansi Flick und Joshua Kimmich

Die Nacht im Flieger in Berlin und ein ungeplanter Zwischenstopp in München: Der Trip des FC Bayern zur nächsten Titelmission hat mit einer chaotischen Anreise begonnen. Statt am Samstagmorgen in Doha zu landen, hob der Flieger erst um 9.15 Uhr auf dem Flughafen der bayrischen Landeshauptstadt ab. Die Crew hatte ausgetauscht werden müssen, dem vorausgegangen war eine über siebenstündige Wartezeit in Berlin. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und der frühere Klub-Präsident Uli Hoeneß reagierten schwer verärgert auf die Reisestrapazen. In der Mannschaft ist das Thema inzwischen abgehakt.

"Es ist nicht die beste Vorbereitung, ohne Frage. Letztendlich ist aber entscheidend: Wir sind sicher angekommen und werden keine Ausreden zulassen. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir uns noch ein bisschen hätten bewegen können. Aber so waren die Vorgaben, wir haben heute Vormittag das gemacht, was für gestern geplant war", sagt Bayern-Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz in Doha. Die Eingewöhnungszeit vor Ort ist für die Bayern durch die massive Abflugverspätung knapp geworden.