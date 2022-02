Flug nicht möglich: Duell zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau vor dem Aus?

Leipzig. Seit Sonntagnachmittag, 15 Uhr, ist der deutsche Luftraum für russische Maschinen gesperrt . Die Maßnahme, getroffen vor dem Hintergrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine, schließt nicht nur Überflüge, sondern auch Landungen ein. Das heißt auch: RB Leipzig s Gegner in der Europa League , Spartak Moskau, wird zum Hinspiel im Achtelfinale nicht per Flugzeug anreisen können. Denn Ausnahmen vom Verbot sind zwar möglich, aber nur für humanitäre Zwecke - zu denen zählt eine Fußballpartie schwerlich. Die Begegnung ist für den 10. März angesetzt. Die Maßnahme der Bundesregierung soll zunächst für drei Monate gelten.

Es ist also durchaus möglich, dass ein Achtelfinale zwischen den Leipzigern und den Moskauern aus logistischen Gründen schlicht nicht stattfinden kann. Denn dass die russische Elf sich im Bus auf die rund 2000 Kilometer lange Reise macht (die überdies durch die Ukraine führen würde, sofern keine zusätzlichen Umwege in Kauf genommen würden), erscheint eher unwahrscheinlich. Gleiches dürfte für eine Anreise per Schiff, zum Beispiel ab St. Petersburg, gelten.

Den Verantwortlichen am Cottaweg sind in der Angelegenheit erst einmal die Hände gebunden. Sie müssen abwarten. Das Heft des Handelns liegt allerdings in den Händen des austragenden Verbandes. "RB Leipzig befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen mit der UEFA zur weiteren Vorgehensweise anlässlich der Achtelfinalspiele in der Europa League gegen Spartak Moskau und geht von einer zeitnahen Entscheidung des Verbands aus", teilte der Bundesligist am Sonntag denn auch auf LVZ-Anfrage zur Anreiseproblematik mit.