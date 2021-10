Nach Flug-Wirbel bei Island-Spiel: DFB-Auswahl fliegt mit Lufthansa-Tochter nach Nordmazedonien

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt am Sonntag mit einem Flieger von Austrian Airlines zum Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation nach Skopje. Über die entsprechenden Reisepläne berichtete am Freitag die Bild. Die DFB-Auswahl spielt am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) in Nordmazedonien.

