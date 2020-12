Flugverbot zum Fest: 96-Profis müssen über die Feiertage zu Hause bleiben

Fußballprofis genießen viele Privilegien. Zunächst dürfen sie Fußball spielen und sich dabei auch noch umarmen, herzen, knuddeln und singen, was sie wollen. Sie sind ja regelmäßig getestet in ihrer Blase. Hannover 96 scheint vieles richtig zu machen an der Stelle. Anders als in Würzburg, Wolfsburg oder Heidenheim gab es in dieser Serie hier keinen be­kann­ten positiven Corona-Fall. Aber der Preis, den einige dafür bezahlen, ist hoch. Anzeige

Heiligabend noch mal Corona-Testung Im Sommer holte 96 Profis von weither. Spieler wie Pa­trick Twumasi, der mit seiner Frau, seinem Bruder und fünf Kindern in Hannover wohnt. Twumasi kam wiederholt zu spät zum Training und ließ sich im Training hängen. Deshalb strich Kenan Kocak ihn aus dem Kader für das Regensburg-Spiel. Eine einmalige Maßnahme, so lässt sich vermuten, weil der Trainer den Stürmer gestern als „sehr einsichtig“ beschrieb. Der wird am Mittwoch gegen Bremen wohl im Kader sein. Am Morgen des Heiligen Abends trifft sich die Mannschaft noch einmal, um die Partie nachzubesprechen und sich erneut auf das Virus testen zu lassen. „Dann sind die Jungs bis Sonntag bei ihren Familien und ihren Liebsten“, sagt Ko­cak.

"Es bleiben alle hier" Twumasi hat dabei das Glück, dass er das Weihnachtsfest mit seiner Familie in Hannover feiern kann – und muss. Echte Ferien haben die Spieler nicht. Bereits am Montag (28. Dezember) ist wieder Training, am 3. Januar das nächste Ligaspiel gegen Sandhausen. Zudem haben die Profis Flugverbot. „Es bleiben alle hier“, sagt Kocak, „so leid mir das für die Jungs auch tut.“ Besonders hart trifft dies Genki Haraguchi, Sei Muroya, Jaka Bijol und Simon Falette. Falettes Frau Merville wohnt mit den Kindern in Istanbul, die Familie hat sich wegen Corona seit Monaten nicht treffen dürfen. „Ich wünsche mir auch, dass die Jungs ihre Liebsten in den wichtigen Tagen bei sich haben. Vielleicht können die Familien zu uns herfliegen“, sagt Kocak.

Der Inzidenzwert in der Türkei liegt zwar bei über 220 (pro 100 000 Einwohner in­ner­halb von sieben Tagen), aber Flüge sind noch nicht gestrichen. Falettes Familie müsste in Hannover allerdings eine Quarantäne in Kauf nehmen. Falette ist nicht der einzige Profi allein zu Haus. Jaka Bijol wohnt in Hannover in einer kleinen Wohnung. Auch er darf nicht zu seiner Familie nach Slowenien reisen. Seine Freundin Neza studiert in Slowenien, eventuell ließe sich da etwas ma­chen.