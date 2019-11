Drei Jahre nach Flugzeugabsturz: Brasilien-Team Chapecoense steigt in zweite Liga ab

Drei Jahre nach dem tragischen Flugzeugunglück, bei dem 71 Menschen ums Leben kamen, steigt der brasilianische Profi-Klub Chapecoense in die zweite Liga ab. Nach einem 0:1 gegen Botafogo FR aus Rio de Janeiro am Mittwoch hat das Team rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der Serie A. "Auch in diesem schwierigen Moment geben wir nicht auf", schrieb der Verein auf Twitter. "Der Stolz auf Chape bleibt, unabhängig von der Liga. Mit Arbeit und der Kraft der Fans werden wir bald zurückkehren."