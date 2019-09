Nach Flugzeugabsturz: Cardiff muss Millionen-Ablöse für verstorbenen Sala zahlen 

Die Fifa hat entschieden, dass der englische Zweitligist Cardiff City für den bei einem Flugzeugabsturz verunglückten Emiliano Sala eine Millionen-Ablösesumme an den FC Nantes zu entrichten hat. In einer offiziellen Mitteilung des Weltverbands heißt es, dass sich die Summe auf sechs Millionen Euro beläuft - dieser Betrag entspreche der von beiden Klubs festgelegten ersten Zahlungs-Rate.

Keine Verfahrenskosten durch die Fifa

Bereits am 25. September hatte die Fifa eine Kommission einberufen, um die strittige Angelegenheit zwischen beiden Klubs zu klären. Binnen zehn Tagen können Cardiff und Nantes eine Kopie der Begründung beantragen. Ihnen bleibt zudem der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Die Kommission habe bei ihren Beratungen in besonderem Maße die spezifischen und tragischen Umstände des vorliegenden Falls berücksichtigt und verzichte darauf, den Parteien Verfahrenskosten aufzuerlegen, hieß es in der FIFA-Erklärung weiter.