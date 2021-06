Flutlicht oder keine Lizenz: BSG Chemie bekommt Gnadenfrist bis 20. Juli

Berlin/Leipzig. Fünfeinhalb Stunden lang tagte am Freitag das Präsidium des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) – die meiste Zeit ging es um die BSG Chemie Leipzig und deren Zulassung für die am 23. Juli beginnende Regionalliga -Saison. Der NOFV-Spielausschuss hatte dem Präsidium vorgeschlagen, den Leutzschern die Zulassung zu verweigern, weil der Alfred-Kunze-Sportpark wegen fehlender Flutlichtanlage nicht als viertligatauglich gilt. Herausgekommen ist ein Kompromiss beziehungsweise eine Gnadenfrist. „Das Präsidium hat beschlossen, Chemie Leipzig die Zulassung zu erteilen. Allerdings unter der Auflage, dem NOFV bis 20. Juli ein regionalligataugliches Stadion zu benennen“, erklärte NOFV-Präsident Hermann Winkler dem SPORT BUZZER.

Ausweichort Markranstädt?

Im Klartext bedeutet dies: Chemie kann in der neuen Viertligasaison nur teilnehmen, wenn der Verein bis zum 20. Juli eine mobile Flutlichtanlage im Alfred-Kunze-Sportpark installiert. Oder Variante B: Die Leutzscher müssten so lange in ein anderes Stadion umziehen, bis der AKS über eine feste Flutlichtanlage verfügt. Naheliegend wäre ein Umzug ins „Stadion am Bad“ in Markranstädt. Aber auch andere Ausweichspielstätten wie Eilenburg oder Meuselwitz wären denkbar.