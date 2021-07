Fokus auf Fitness und Taktik: Dynamo Dresden startet ins Eichsfeld

Dresden. An diesem Donnerstag startet Dynamo Dresden ins Trainingslager nach Heiligenstadt. Bis zum 9. Juli bereiten sich die Zweitliga-Kicker von Trainer Alexander Schmidt im Eichsfeld auf die neue Saison vor, die für sie am 24. Juli um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt beginnt. Im Trainingslager möchte Schmidt vor allem an der Fitness arbeiten, auch weiter verschiedene taktische Formationen einüben und die neuen Spieler ins Team integrieren. Anzeige

"Aufgrund der guten Erfahrungen, die wir dort im letzten Sommer gesammelt haben, war es naheliegend, unser Trainingslager auch in diesem Jahr wieder in Heilbad Heiligenstadt zu beziehen", begründete Sport-Geschäftsführer Ralf Becker, warum die Wahl auf die Kleinstadt im Norden Thüringens fiel. Am Donnerstag werden aber nicht alle Dynamo-Spieler mit im Bus sitzen, denn Panagiotis Vlachodimos bleibt wegen Magen-Darm-Problemen vorsichtshalber vorerst zu Hause. Der Deutsch-Grieche hatte sich schon vor dem Testspiel gegen den FK Jablonec (Endstand 3:1) abgemeldet, weil es ihm nicht gut ging. Um Ansteckungen zu vermeiden, bleibt der Linksaußen erst einmal in Dresden und kuriert sich hier aus.

Alexander Schmidt über das Trainingslager

An Spielsystemen feilen

Neben einer Teambuilding-Maßnahme - es geht auf eine Gokart-Bahn - will Trainer Schmidt vor allem Fortschritte in der Fitness seiner Spieler erzielen: "Da haben wir einfach noch Aufholbedarf. Wir haben ja Leistungsdiagnostik vollzogen, da sind einfach noch ein paar Baustellen offen, an denen wir weiter arbeiten müssen."

Zudem möchte er an den Spielsystemen feilen, an Standards, wie der Augsburger vorab verriet. Es werde Einheiten ohne Ball geben, damit die Spieler fit werden, denn das müssen sie laut Schmidt für seine bevorzugte Art des hohen Pressings auch ganz besonders sein: "Für das, was wir spielen wollen, müssen wir einfach eine top Athletik haben", so der 52-Jährige.