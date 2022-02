"Fokussiert, offen, geradeaus": Gladbach-Sportdirektor Virkus betont Rückendeckung für Trainer Hütter

" Ich habe Adi Hütter vor knapp einer Woche genauer kennengelernt. Er ist sehr fokussiert, offen, geradeaus, wir haben einen sehr guten Austausch miteinander ", wird Virkus nach einer Medienrunde am Montag zitiert. Dass der 52-Jährige in der aktuellen Situation der richtige Mann für den Cheftrainer-Posten ist, bezweifelt der Eberl-Nachfolger nicht. "Er hat schon viele verschiedene Situationen erlebt in seiner Karriere. Er ist Meister geworden, hat ebenso aber auch schon schwierige Phasen, zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, durchgemacht", verwies der 55-Jährige auf die Erfahrungen des Österreichers.

Für die Borussia kam das Debakel in Dortmund dennoch zur Unzeit. Schließlich stehen nun Schicksalswochen mit Schlüsselspielen gegen Bundesliga -Teams aus der unteren Tabellenhälfte wie dem VfL Wolfsburg, dem VfB Stuttgart, Hertha BSC und dem VfL Bochum an. "Sie ist nicht einfach", analysierte Virkus die aktuelle sportliche Schieflage der Elf vom Niederrhein, gab sich jedoch zugleich kämpferisch. "Wir stellen uns der Situation und werden da rauskommen."

Für die nun anstehenden Aufgaben nahm der neue Sportdirektor auch abstiegskampferprobte Spieler wie Matthias Ginter und Florian Neuhaus in die Pflicht. So sei es an den Profis, die von Trainer Hütter gewährten "Freiräume" entsprechend zu nutzen. "Es gibt eben auch Situationen, da musst du als Spieler nicht rausschauen zum Trainer, sondern sie auf dem Rasen selbst lösen", so Virkus. Gerade in Momenten, wie in der Schlussphase gegen den BVB, brauche es "Kommunikatoren auf dem Platz. Jungs, die Verantwortung übernehmen. Und ich erwarte dann auch, dass die Jungs das regeln", forderte der Gladbach-Manager für die kommenden Wochen.