Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Toni Kroos hat nach seinem Gastauftritt in diesem Podcast (Reinhören lohnt übrigens noch immer!) auch sein erstes EM-Spiel hinter sich gebracht. Doch war das 0:1 des DFB-Teams jetzt wirklich gut, weil Deutschland auf Augenhöhe mit dem Weltmeister war? Oder mussten die Franzosen gar nicht so viel tun, weil es aktuell auch so gegen Löws Truppe reicht? Und was muss sich gegen Portugal ändern? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Diese EM-Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit, am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

