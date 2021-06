Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Es war ein denkwürdiger Abend in der Münchner Allianz Arena. Vom heftigen Unwetter über einen Regenbogenflitzer bis zur sportlichen Dramatik war beim letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft wirklich alles dabei. Doch was sind die Lehren aus dem 2:2 gegen Ungarn? Und wie weit kann es für die wankelmütige DFB-Elf bei diesem Turnier tatsächlich gehen? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp, in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Diese EM-Sonderausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Anzeige