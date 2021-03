Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Die Abschiedstournee von Jogi Löw hat begonnen, ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. Doch mit wem plant der Bundestrainer für die EM und wer muss zu Hause bleiben? Welche Chancen hat die DFB-Elf tatsächlich bei Löws letztem Turnier? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp* in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.*

