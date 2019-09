Cristiano Ronaldo gehört zu den reichsten Männern im Fußball-Business - das ist verbürgt. Der portugiesische Superstar soll bei seinem Verein Juventus Turin rund 31 Millionen Euro pro Jahr verdienen, eine beispiellose Summe für einen Profi-Kicker. Dazu kommen diverse Werbepartnerschaften, die das Einkommen des 34-Jährigen seit vielen Jahren nochmals kräftig unterfüttern. Alle wollen an "CR7" mitverdienen, darunter Welt-Konzerne wie Castrol, EA Sports, Samsung - und natürlich Ronaldos Sportartikel-Partner Nike.

Deal mit Nike: Ronaldo verdient 162 Millionen Euro zusätzlich

Demnach haben Nike und Ronaldos Vermarktungsrechteagentur Polaris Sports Limited im September 2016 einen Vertrag unterschrieben, der über zehn Jahre läuft und Ronaldo jährliche Zusatzeinnahmen in Höhe von 16,2 Millionen Euro garantiert. Entsprechend berichtet der Spiegel, dem ein Vorabdruck des Buches Football Leaks 2 vorliegt. Insgesamt soll sich die Summe bis 2026 auf 162 Millionen Euro belaufen.

Cristiano Ronaldo kassiert bei Weltfußballer-Wahl zusätzlich

Für Ronaldo ist mit den 16 Millionen per annum die Grenze indes noch nicht erreicht. soll bei Auszeichungen wie der Weltfußballer-Wahl, die er in den vergangenen Jahren mehrfach für sich entscheiden konnte und für die der Stürmer auch in 2019 wieder nominiert ist, außerdem vier zusätzliche Millionen pro Jahr von seinem Werbepartner einheimsen.