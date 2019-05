Footballer der Leipzig Lions unter neuer Regie 

Leipzig. Die Wartezeit hat ein Ende. Nachdem der NFL Draft Football den Fans in Deutschland schon ganz heiß auf die Saison in der amerikanischen Profiliga gemacht hat, betreten nun auch die hiesigen Teams wieder den Rasen. In der Regionalliga Ost gehen mit den Hawks und den Lions zum ersten Mal zwei Leipziger Vertreter auf Touchdown-Jagd. Während der ambitionierte Aufsteiger am vergangenen Sonntag eine deutliche 7:37-Niederlage bei den Magdeburg Virgin Guards einfuhr, starten die Löwen am Sonnabend im Grünauer Ratzelstadion gegen die Jena Hanfrieds das Projekt Wiedergutmachung (16 Uhr). Denn in der letzten Spielzeit blieben sowohl Spieler als auch Coaches den Löwen-Fans vieles schuldig. Der letzte Tabellenplatz und nur ein Sieg neben elf Niederlagen war für alle eine bittere Enttäuschung. Deshalb steht das Footballjahr unter dem Motto „Angriff auf die Spitze“. Ein frischer Start mit neuem Vorstand, neuen Coaches und einer ambitionierten Philosophie.

„Es ist faszinierend, hier zu trainieren“

An der Spitze steht Headcoach Bill Moore aus Delaware. Seit seinem zwölften Lebensjahr hat sich der heute 59-Jährige dem American Football verschrieben. Die Art und Weise, wie dieser Sport sich in Europa immer mehr etabliert und entwickelt hat, beeindruckt ihn sehr. „Es ist faszinierend, hier zu trainieren. Die Leidenschaft und Einstellung ist was ganz Besonderes, da die Spieler Training und Spieltermine immer mit ihrem eigentlichen Beruf abstimmen müssen.“

Zusammen mit Carsten Kunz als Koordinator der Offensive will er mit den Lions in die Erfolgsspur zurückzufinden. Dieser trug selbst viele Jahre als Quarterback das Löwentrikot und kehrt nun an der Seitenlinie zurück. Nach der Neustrukturierung der Regionalligen gibt es keine Vergleiche mehr mit Berliner Teams, dafür aber ein Leipziger Stadtderby. Beim Wiedersehen alter Bekannter wird es laut Carsten Kunz zwar jede Menge Ehrgeiz, aber kein böses Blut geben: „Es zählt allein der sportliche Wettkampf. Im Football geht es darum, im jeweiligen Spielzug deinen Gegenspieler zu besiegen. Wir schütteln uns am Anfang die Hände, lassen dann alles auf dem Feld und gehen mit Respekt wieder auseinander.“

„Es zählt allein der sportliche Wettkampf“

Um das zu erreichen, fand Anfang April ein Trainingscamp in Flöha statt. Neben Fitness und intensiven Spielzugübungen wurde akribisch am neuen Spielsystem gearbeitet, was Koordinator Kunz in seine Offensive einführt. Bei all der harten Vorbereitung kam der Spaß nicht zu kurz. So stand eine Rooky-Show auf dem Programm. Wie in den Staaten Tradition, sorgten an diesem Abend die Neuzugänge in der Mannschaft für die Unterhaltung abseits des Platzes.

„Mir ist wichtig, dass die Jungs als Team zusammenwachsen und mit Spaß und Leidenschaft spielen.“ Eine „Never Back Down Attitude“ – die Einstellung niemals aufzugeben, die will Bill Moore von seinem Team sehen. Gepaart mit einer entsprechenden Trainingsleistung soll der Staffelsieg für die Lions herausspringen. Der Amerikaner, der bereits in Österreich, Polen und Finnland erfolgreich als Coach arbeitete, plant langfristig in Leipzig zu bleiben. Das Talent seiner Mannschaft hat ihn bereits während der ersten Trainingsstunden mehr als überzeugt. Doch in diesem Umfeld sieht der US-Amerikaner enormes Potenzial, in der Messestadt über Jahre hinweg in höheren Ligen Triumphe zu feiern.

