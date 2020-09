Footballfest in Dresden: Monarchs unterliegen Wroclaw Panthers mit 14:48

Dresden. Gut, dass es nicht um harte Punkte für die Tabelle der German Football League ging: In ihrem einzigen Testspiel in dieser Saison zogen die Dresden Monarchs am Sonntagnachmittag gegen die Wroclaw Panthers klar den Kürzeren. Am Ende hieß es im ausverkauften Dresdner Heinz-Steyer-Stadion 14:48 aus Sicht der Gastgeber. Bei herrlichen spätsommerlichen Bedingungen – 22 °C und Sonnenschein – stand aber gegen den polnischen Meister ohnehin der Spaß im Vordergrund.