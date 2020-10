"Forbes": Jadon Sancho mit ManUnited über Vertragsdetails einig – Last-Minute-Angebot an BVB?

Man habe "in der Vergangenheit natürlich mit Manchester United kommuniziert", räumte Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) am Freitag ein, betonte allerdings auch das, was er schon im August am Rande des BVB-Trainingslagers in Österreich betont hatte: "Alles, was es zu diesem Thema gibt, ist bereits von mir und den anderen Verantwortlichen gesagt worden. Daran wird sich auch in den nächsten Tagen nichts mehr ändern." Heißt: Trotz der neuerlichen Bestrebungen aus Manchester bleibe Sancho für die kommende Saison in Diensten des BVB. Laut Forbes versuche United bis zum Transferschluss am Montag weiterhin, ein für den BVB zufriedenstellendes Angebot auf den Tisch zu legen, um Sancho doch noch nach England zu lotsen.