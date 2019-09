Neuer DFB-Präsident: Das fordert der Amateurfußball von Fritz Keller

Am Freitag beginnt die neue Ära: Dann wird Fritz Keller der starke Mann beim DFB. Der Winzer und langjährige Boss des SC Freiburg wird auf dem DFB-Bundestag zum neuen Präsidenten gewählt werden, das steht außer Frage – zumal es keinen Gegenkandidaten gibt. Kellers Aufgabenliste ist lang. Die Herausforderung, den mit über sieben Millionen Mitgliedern weltweit größten Sportverband zu führen, groß. Vor allem geht es darum, die Glaubwürdigkeit und das Ansehen wiederherzustellen, welches in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Skandale doch arg gelitten hat.

Die Delegierten des DFB-Bundestages kommen am 27. September in Frankfurt zusammen. Stimmberechtigt sind neben den 44 Mitgliedern des Verbandsvorstandes und Ehrenpräsident Egidius Braun die Vertreter der 21 Landes- und fünf Regionalverbände des DFB. Die Verteilung der laut DFB-Homepage 140 Stimmen erfolgt nach der Größe der lokalen Einheiten. Die Vertreter der 36 Profiklubs haben insgesamt 74 Stimmen. Da es keinen Gegenkandidaten gibt, ist die Wahl Fritz Kellers Formsache.

Stimmen aus dem Amateurfußball

Jens Adler, Vater des ehemaligen Nationaltorhüters René Adler, ist technischer Leiter des SV Liebertwolkwitz (7. Liga). Er sagt deutlich: „Manches geldliche Abgezocke durch Verbände, besonders über Sportgerichtsurteile, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar.“

Als Beispiel nannte er einen aktuellen Fall aus dem Fußballverband der Stadt Leipzig: Die gerade unter vielen Bemühungen frisch aufgestellte zweite Mannschaft des Vereins litt am Wochenende unter Personalnot und bat um eine Spielverlegung. Doch dies wurde als „Nichtantreten“ gewertet und mit 200 Euro plus Prozesskosten sanktioniert – wohlgemerkt in der 2. Kreisklasse. „Das ist für mich Kindergarten“, schimpft Adler, dessen Wunsch an den neuen DFB-Präsidenten lautet, von den beträchtlichen Einnahmen des Verbandes mehr an die kleinen Vereine durchzureichen.

Jürgen Neumann, Präsident des Regionalligisten Bischofswerdaer FV, sagt: „Allgemein wünschen wir uns, dass der DFB den Fußball wieder mehr in den Mittelpunkt stellt. Vereine auszuschließen, weil sie bestimmte Auflagen nicht erfüllen, ist nicht im Sinne des Sports. Es ist schade, wenn sich Vereine wie Neugersdorf aus der Regionalliga zurückziehen, weil sie genau wussten, dass sie wegen fehlenden Flutlichts keine Zulassung mehr bekommen.”

Christian Ballin, Vorsitzender der SG Dresden-Striesen (7. Liga), wünscht sich „eine Zurverfügungstellung der Hilfsmittel bei der Digitalisierung. Ich fände es klasse, wenn die Vereine kostenloses Internet bekämen.“

