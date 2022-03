Formcheck mit Formel-1-Experte Marc Surer: Warum die neue Saison mehr Spannung verspricht

Ein neues technisches Reglement, Veränderungen bei der FIA, alte und neue Favoriten – die Formel-1-Saison 2022 verspricht vor dem Saisonauftaktrennen an diesem Sonntag (16 Uhr, Sky) in Bahrain sehr viel Spannung. Zumindest optisch bietet die neue Saison ein ganz anderes Bild als das bisher gewohnte – doch einiges ist auch gleich geblieben. So zählen Weltmeister Max Verstappen und sein Dauerrivale Lewis Hamilton mit Sicherheit erneut zu den Titelkandidaten – auch wenn man bei Mercedes wieder einmal ex­trem tiefstapelt. Doch auch wenn die Silbernen im Moment wohl tatsächlich noch mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen haben – wie schnell und gut sie auf solche Herausforderungen reagieren können, ist seit Jahren bekannt. Anzeige

Neu ist, dass sich zumindest nach den Eindrücken der Testfahrten auch Ferrari zum Favoritenkreis dazugesellt hat – Charles Leclerc und auch der schon im letzten Jahr im Vergleich zu seinem Teamkollegen überraschend starke Carlos Sainz junior könnten also ein Wörtchen mitreden. Das sieht auch Formel-1-Experte Marc Surer so: Für den SPORTBUZZER hat der Schweizer Ex-GP-Pilot und heutige TV-Experte seine Eindrücke aus den Testfahrten, die sich auch mit den Ergebnissen des Qualifyings decken, zusammengestellt - schaut euch die neuen Autos an und erfahrt Surers Prognose hier in der Bildergalerie!

TV-Experte Marc Surer analysiert die zehn Teams der Formel 1 und gibt zu jedem eine Einschätzung ab. ©

Das Feld scheint dichter zusammengerückt zu sein

Insgesamt scheint das Feld dichter zusammengerückt, auch McLaren unter dem deutschen Teamchef Andreas Seidl scheint nicht weit von der Spitze weg zu sein. Im großen Mittelfeld, zu dem auch Aston Martin mit Sebastian Vettel gehört, der beim Auftakt wegen Corona allerdings ausfällt und durch Nico Hülkenberg ersetzt wird, sind Prognosen fast unmöglich. Vettel wirkte zuletzt recht entspannt und zuversichtlich. Sicher scheint zumindest, dass das Haas-Team einen Sprung nach vorn gemacht hat. Gute Aussichten also für Mick Schumacher, sein Talent unter Beweis stellen zu können. Mit dem erfahrenen Dänen Kevin Magnussen hat er erstmals einen Fahrer an seiner Seite, der mindestens auf Augenhöhe mit ihm unterwegs ist.

Ein dichteres Feld verspricht auch spannendere Rennen. Insofern könnten die neuen Regeln, die besseres Racing, mehr Überholmanöver, niedrigere Kosten und mehr Sicherheit bewirken sollen, schon einmal ein Ziel erreicht haben. Sie beinhalten ein völlig neues Aerodynamikkonzept: deutlich weniger Abtrieb über die beschnittenen Flügel und Diffusoren, dafür die Rückkehr der Ground-Effect-Autos, ein Konzept aus den frühen Achtzigern, bei dem Luftschächte im Unterboden für einen Saugeffekt sorgen. Dazu kommen die neuen 18-Zoll-Niederquerschnittreifen (bisher 13 Zoll), die wesentlich weniger mitfedern als früher.

Formel-1-Autos werden durch Ground-Effect angesaugt - und hoppeln auf den Geraden

Doch es entsteht ein Problem in der Kombination mit dem Ground-Effect, durch den sich die Autos regelrecht am Boden ansaugen: Viele Autos setzen im Moment noch stark auf, es gibt Schäden an den Unterböden. Dazu baut sich ein spezieller Bouncing-Effekt auf den Geraden auf, der die Autos regelrecht hüpfen lässt – das sogenannte Porpoising. Speziell Mercedes hat damit noch starke Probleme, die Feinabstimmung muss erst noch gefunden werden.

Das Mindestgewicht der Fahrzeuge wurde kurzfristig noch einmal auf 798 Kilogramm erhöht, weil die meisten Teams mit deutlichem Übergewicht zu kämpfen haben. Das hohe Gewicht bringt einen Nachteil: "In langsamen Kurven sind die Autos träge wie ein Lkw", hat Vettel festgestellt. Dem Umweltgedanken Rechnung tragen soll die Erhöhung des Anteils an ­E-Fuels beim Benzin auf 10 Prozent.