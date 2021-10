Halbfinale der Nations League: Italien, Spanien, Belgien und Frankreich im Formcheck

Titelverteidiger Portugal ist schon raus und auch das deutsche Team verpasste den Sprung ins Halbfinale der Nations League. Doch vier Top-Nationen befinden sich noch im Rennen um den Titel: Spanien trifft am Mittwoch in Mailand auf Europameister Italien, tags darauf bekommt es Weltmeister Frankreich in Turin mit Belgien zu tun. Das Finale steigt am Sonntag in Mailand. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), macht vor dem Final Four einen Teamcheck des im Wettbewerb verbliebenen Quartetts. Anzeige

Italien Frisch gebackener Europameister, 37 Mal in Folge ungeschlagen – noch Fragen? Die "Squadra Azzurra" befindet sich aktuell in bestechender Form, stellte mit ihrer Serie nur zwei Monate nach dem Gewinn des zweiten EM-Titels seit 1968 einen neuen Weltrekord auf. Die letzte Niederlage setzte es für das Team von Trainer Roberto Mancini im September 2018 gegen Portugal. Zuletzt trübten jedoch zwei Remis das Bild der erfrischend auftretenden Italiener. Denn nach dem großen EM-Coup im Sommer ließ man in der WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 in Katar erst gegen Bulgarien (1:1) und dann in der Schweiz (0:0) Federn. Und doch reist das Mancini-Team mit Rückenwind zum Final Four: Gegen Litauen brillierte Italien und schoss ein standesgemäßes 5:0 heraus. Im Rennen um das direkte Ticket liegt der Europameister auf Platz eins in Gruppe C – und geht sicherlich nicht als Außenseiter in den Kampf um den nächsten Titel.

Spanien Während die Italiener mit überzeugendem Fußball Anspruch auf einen Platz in der Weltelite erheben, hat die einst erfolgsverwöhnte Fußball-Nation Spanien die Dominanz vergangener Jahre merklich eingebüßt. Zwischen 2008 und 2012 (einmal Weltmeister, zweimal Europameister) räumten die Spanier jeden großen Titel ab. Zuletzt ebbten die großen Sprünge aber bedeutend ab. Die nachrückende Generation schafft es bislang nicht, an die Großtaten von Xavi, Andrés Iniesta und Co. anzuknüpfen. Bei der EM im Sommer reichte es immerhin wieder für das Halbfinale, dort war gegen den späteren Titelträger Italien Schluss (2:4 i. E.). Gänzlich zu überzeugen wussten die Schützlinge von Luis Enrique aber auch in der Folge nicht. Nach einer durchwachsenen Leistung gegen Schweden in der WM-Qualifikation im September (1:2) ist die WM-Teilnahme in Gefahr. Die Schweden müssen bei zwei Spielen weniger und nur vier Zählern Rückstand noch patzen. Da halfen auch die souveränen Erfolge im Anschluss gegen Georgien (4:0) und den Kosovo (2:0) nicht. Möglicherweise geben diese aber den entscheidenden Schub vor dem Showdown in der Nations League.

Belgien Das Team von Roberto Martínez sehnt sich nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM gegen Italien weiter nach dem ersten Titelgewinn. Die goldene Generation um Keeper Thibaut Courtois (29), Mittelfeldstar Kevin de Bruyne (30) und Torjäger Romelu Lukaku (28) ist inzwischen im besten Fußballeralter abgekommen. Die drei Spiele in der WM-Qualifikation verliefen souverän, die Belgier offenbarten aber gleichwohl einige Probleme. Beim 5:2 in Estland agierte die Defensive um Routinier Toby Alderweireld extrem wackelig. Beim 3:0 gegen Tschechien passte eigentlich alles, beim 1:0 in Belarus tat sich der Angriff ohne Lukaku jedoch extrem schwer. Beim Final Four der Nations League ist das Aufgebot bestens besetzt.